Auf Hochtouren läuft der Testbetrieb der neuen Amsterdamer Metrostrecke. Ab 22. Juli sollen hier täglich 120.000 Passagiere zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt hin und her fahren. Zehn Kilometer ist sie lang, sie hat acht Stationen, von denen drei über der Erde und fünf unter der Erde liegen. Eifrig üben derzeit die Metrofahrer. "Man muss sich wirklich erst einmal an die neue Strecke gewöhnen und an die neuen Stationen. Aber es ist wunderschön", schwärmt Meno, der eigentlich gar keine Zeit zum Schwatzen hat. Doch sie sind stolz, die Mitarbeiter der Amsterdamer Verkehrsbetriebe, dass gelungen ist, was immer wieder zu scheitern drohte.