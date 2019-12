Boeing wie auch sein Konkurrent SpaceX erhielten in der Folge Milliardenbeträge, um bemannte Raumfähren "Made in the USA" zu entwickeln. SpaceX absolvierte bereits im März mit seiner für bemannte Missionen vorgesehenen Raumfähre "CrewDragon" einen erfolgreichen Testflug zur ISS. An Bord war wie jetzt beim "Starliner" nur ein Dummy, also eine mit Sensoren versehene Puppe, mit der die Flugbedingungen für echte Menschen getestet werden.



2011 hoben zum letzte Mal Nasa-Astronauten in den USA ab. Seither flogen sie vom Startplatz der russischen Weltraumbehörde in Kasachstan los. Dies kostete die US-Raumfahrtbehörde bis zu 86 Millionen Dollar (77 Millionen Euro) pro Flug.