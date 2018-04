Automatische Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Quelle: Markus Schreiber/AP Pool/dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) will das umstrittene Berliner Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung durch Überwachungskameras an Bahnhöfen verlängern. Ursprünglich sollte der sechsmonatige Test am Berliner Bahnhof Südkreuz Ende Januar enden. Nun wird er um weitere sechs Monate verlängert.



Die Bundespolizei zog eine positive Zwischenbilanz. Die Erkennungsquote könne bislang auf 70 bis 85 Prozent beziffert werden. Datenschützer kritisieren eine solche Überwachung.