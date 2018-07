Bürgermeister Tschentscher bei der Vorstellung des Projekts. Quelle: Bodo Marks/dpa

Die Pilotstrecke für die erste führerlose S-Bahn in Deutschland soll 2021 in Hamburg in Betrieb gehen. Das haben die Hansestadt, der Elektrokonzern Siemens und die Deutsche Bahn beschlossen. Sie ist Betreiberin der "Digitalen S-Bahn Hamburg". Die Kosten für das Projekt von rund 60 Millionen Euro wollen sich die Kooperationspartner teilen.



Vorgesehen ist, einem 23 Kilometer langen Streckenabschnitt auf der S-Bahn-Linie 21 für das hochautomatisierte Fahren technisch einzurichten.