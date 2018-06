Teurere Nahrungsmittel trieben im Februar die Inflation. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar weiter verlangsamt. Die Jahresteuerungsrate betrug 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Januar hatte die Inflation bei 1,6 Prozent gelegen, im Dezember 2017 waren es noch 1,7 Prozent.



Vor allem höhere Mieten (plus 1,6 Prozent) und teurere Nahrungsmittel (plus 1,1 Prozent) trieben im Februar die Inflation. Von Januar auf Februar erhöhten sich die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Behörde um 0,5 Prozent.