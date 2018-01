Maike Luhmann hat zusammen mit Co-Autorin Louise Hawkley 2016 eine repräsentative Studie zu Einsamkeit in Deutschland veröffentlicht. Die Basis waren Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel.



Der Studie zufolge haben die Ältesten am meisten Probleme mit Einsamkeit. Jeder Fünfte ab 85 klagt darüber – in diesem Alter nehmen gesundheitliche Probleme zu, der Tod von Wegbegleitern wird Realität. Aber: Auch Menschen in der Lebensmitte (46-55 Jahre, 14 Prozent) und jüngere Erwachsene (26-35 Jahre, 14,8 Prozent) fühlen sich häufig einsam. Am wenigsten betroffen sind die jüngeren Alten (66-75 Jahre, 9,9 Prozent).