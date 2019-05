Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand. Symbolbild

Quelle: Julian Stähle/ZB/dpa

Ein niederländischer Geologe hat einen Waldbrand in der Pfalz ausgelöst. Das Mitglied einer Studiengruppe hatte nach Polizeiangaben ein Markierungsleuchtmittel von einem Felsen geworfen. Der Stoff brannte mehrere Minuten lang und entzündete die trockene Vegetation in einem unwegsamen und steilen Gelände.



Mehr als 40 Einsatzkräfte waren nötig, um den 2.000 Quadratmeter großen Brand unterhalb des Hochsteins zu löschen. Der Einsatz werde wohl dem mutmaßlichen Verursacher in Rechnung gestellt, hieß es.