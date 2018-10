Rodrigo Abejo: Wir sind derzeit in Ciudad Hidalgo auf der mexikanischen Seite der Grenze. Wir warten darauf, dass die rund 2.500 Honduraner, die sich auf der anderen Seite des Flusses Suchiate in Tecun Uman in Guatemala befinden, bald über die Grenze kommen können. In Guatemala droht den Menschen die Verhaftung, in Mexiko bereitet die Regierung Aktionen der Bundespolizei vor. Die Situation ist enttäuschend und besorgniserregend.