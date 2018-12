Allein beim Landkreis Emsland sind Rechnungen in Höhe von rund 760.000 Euro eingegangen. 375.000 Euro für Material und Verbrauchsgüter, Aufwendungen für Verdienstausfälle sowie Luftmessungen, heißt es in einer Vorlage für die Kreistagssitzung diesen Montag. Dazu kommen Rechnungen der Kommunen im Emsland über 315.000 Euro sowie zusätzliche Verwaltungskosten in Höhe von rund 69.000 Euro.

Der Landkreis wird das Geld zunächst auslegen, er will aber "sämtliche Kosten" der Bundeswehr in Rechnung stellen, bestätigte eine Sprecherin heute.de. Etwa 2.000 Frauen und Männer kämpften gegen die Flammen, unter ihnen viele ehrenamtliche Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Helfer hatten teilweise erhebliche Verdienstausfälle. Hier haben die Kommunen zurzeit den erheblichsten Schaden. Denn sie müssen die Verdienstausfälle ihrer Feuerwehrleute vorstrecken.