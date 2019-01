Mit Abstand teuerstes EU-Land für Verbraucher war 2017 Dänemark.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Das Preisgefälle in Europa ist groß. Zwar ist auch das Leben in Deutschland teurer als im EU-Schnitt. Aber schon in den meisten Nachbarstaaten Deutschlands müssen Verbraucher für die gleiche Leistung tiefer in die Tasche greifen. Und noch höher ist das Preisniveau in manchem europäischen Land, das nicht der EU angehört.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Preisniveau privater Konsumausgaben in Deutschland 2017 um 5,0 Prozent über dem Durchschnitt der 28 EU-Mitgliedstaaten.