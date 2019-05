Eine S-Bahn fährt in Berlin nahe des Alexanderplatzes. Symbolbild

Für öffentlichen Sex zur Mittagszeit in einer Berliner S-Bahn müssen ein Mann und eine Frau insgesamt 7.500 Euro Strafe bezahlen. Das Berliner Amtsgericht verhängte bereits am 10. April das Urteil wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wie ein Gerichtssprecher jetzt mitteilte.



Auf einer S-Bahnstrecke in der Berliner Innenstadt war es vor rund einem Jahr zum Oralsex zwischen der Frau und dem Mann gekommen. Fahrgäste, darunter auch Kinder, hätten das Geschehen ungehindert beobachten können.