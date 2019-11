Um 8:57 Uhr geht am Freitag in der Grube Teutschenthal im Süden Sachsen-Anhalts ein Alarm los. Unter Tage gibt es eine Verpuffung. Zwei Bergleute, ein 24-Jähriger und ein 44-Jähriger, werden verletzt. Die Grubenwehr rückt aus, ein oft geübtes Rettungskonzept wird in Gang gesetzt. 36 weitere Bergleute, die sich in der Grube aufhalten, retten sich nach Angaben der Polizei in zwei vorgesehene Sicherheitsbereiche. Zunächst heißt es, sie seien eingeschlossen worden. Das sei aber nicht der Fall gewesen, betont der technische Geschäftsführer der Grube, Erik Fillinger.