Nicht sehr hoch. Das zeigt der Blick in die Vergangenheit. Schon nach anderen Fällen passierte nichts. Die Waffengesetzgebung in den USA auf Bundesebene stammt aus dem Jahr 1968. Die letzte Änderung wurde in der Reagan-Ära vorgenommen, das war 1986. In dem "Waffenbesitzer-Schutzgesetz" wurden die Regeln jedoch nicht etwa verschärft, sondern wieder gelockert. Hinzu kommen die Regelungen auf Ebene der Bundesstaaten - und die sind sehr unterschiedlich.



Möglich sind allenfalls kleine Veränderungen. Nach dem Massaker in Las Vegas Anfang Oktober entbrannte eine Debatte um die sogenannten Bump Stocks. Das sind Vorrichtungen für halbautomatische Waffen, die diese fast so schnell schießen lassen wie Maschinengewehre. Trump erwog ein Verbot, sogar der mächtige Waffenverband NRA sprach sich für Beschränkungen aus. Im Kongress ist bislang aber kaum Bewegung in die Sache gekommen. Allerdings verhängte Massachusetts vor wenigen Tagen als erster Bundesstaat ein Verbot der Schäfte.



(Quelle: dpa)