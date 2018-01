Den Menschen in Texas bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie rüsten sich für den Sturm, verbarrikadieren ihre Häuser, packen die Sachen. "Es ist traurig, wir wissen nicht, ob wir in unser Haus zurück können oder ob es zerstört sein wird", sagt eine Anwohnerin. Auf den Highways Richtung Norden staut sich der Verkehr. Alle sieben texanischen Bezirke an der Küste, von Corpus Christi bis Galveston Island, ordneten Evakuierungen in niedrig gelegene Gegenden an. "An alle, die sich noch nicht in Sicherheit gebracht haben: Tut dies rasch!", hieß es auf der Website der texanischen Stadt Portland.