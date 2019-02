Textil-Verhandlungen: Arbeitgeber wollen Abschluss. Archivbild

Vor der dritten Tarifrunde in der westdeutschen Textilindustrie pochen die Arbeitgeber auf eine rasche Einigung. "Wir werden alles in unserer Kraft Stehende unternehmen, um bei unseren Gesprächen in Bielefeld einen Abschluss zu verhandeln", kündigte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Markus Simon, vor der Runde am Dienstag in Bielefeld an.



Die Forderung der IG Metall nach einer Tariferhöhung um 5,5 Prozent sei dafür jedoch "keine realistische Grundlage", sagte Simon weiter.