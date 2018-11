Textildiscounter Takko will Zahl der Filialen erhöhen. Archivbild

Der Textildiscounter Takko will die Zahl seiner Filialen in Europa bis Anfang 2020 auf mehr als 2.000 erhöhen. Das kündigte Co-Chef Alexander Mattschull an. Aktuell betreibt das Unternehmen knapp 1.900 Filialen in 17 europäischen Ländern.



Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 steigerte der Textildiscounter seinen Umsatz um 3,3 Prozent auf 249 Millionen Euro. Auch bereinigt um Neueröffnungen von Läden liege das Plus noch bei 2,5 Prozent, teilte das Unternehmen mit.