Neue Regenfälle könnten die Rettung der seit Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jugendfußballer und ihres Trainers weiter verzögern. "Was uns am meisten Sorge bereitet, ist das Wetter. Wenn es wieder regnet, könnten unsere Bemühungen einen Rückschlag erleiden, wie es schon einmal passiert ist", sagte der Chef der Rettungsmission, Narongsak Osotthanakorn.



In der vorigen Woche musste ein Sucheinsatz schon einmal wegen Regens und Überflutung der Höhle unterbrochen werden.