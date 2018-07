Thailändische Behördenvertreter deuteten zuletzt an, für das kommende Wochenende angesagter Starkregen könnte es nötig machen, dass die Jungen hinausschwimmen und tauchen müssten. Experten zufolge könnte dies jedoch extrem gefährlich sein.



Die zwölf Jungen im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren verschwunden, nachdem sie nach einem Fußballspiel am 23. Juni im weit verzweigten Höhlensystem in der nördlichen Provinz Chiang Rai auf Erkundungstour gegangen waren. Nach heftigem Regen wurden die Ausgänge der Grotte überschwemmt, wodurch sie plötzlich in der Höhle festsaßen. Ihr Schicksal bewegt die Menschen in Thailand und über die Grenzen des südostasiatischen Landes hinaus. Aus aller Welt reisten Experten zur Unterstützung der Such- und Rettungsaktion an.