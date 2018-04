Auch wenn unzählige Thailänder seit dem Tod ihres Monarchen Trauer tragen, soll es bei der Einäscherungszeremonie auch Musik und traditionelle Tänze geben. Die fünftägige Zeremonie beginnt mit einem buddhistischen Ritual, das von Bhumibols Sohn und Thronfolger Maha Vajiralongkorn, auch bekannt als Rama X., geleitet wird. Am nächsten Tag geben Sargträger in traditionellen Gewändern in Begleitung von Trommlern und Soldaten der königlichen Urne das letzte Geleit. Von anwesenden Thailändern wird erwartet, sich zu verneigen oder sogar auf den Boden zu werfen. Am Abend legen der König und andere Monarchen Blumen an dem Scheiterhaufen nieder.



Die eigentliche Einäscherung findet am Donnerstagabend um 22 Uhr (17 Uhr MESZ) statt, entzündet wird das Feuer von König Rama X. In den folgenden drei Tagen werden die königlichen Reliquien aus der Asche entnommen und zum Andenken in zwei Tempel überführt. Die restliche Asche wird in den Palast gebracht.

Bildquelle: epa