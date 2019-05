Am Mittwoch heiratete Rama X. seine ehemalige Leibwächterin Suthida (40) und ernannte sie zur Königin.

Quelle: reuters

Viele wähnen den neuen König auf Seiten des Militärs. In einer Art Symbiose könnten sich beide gegenseitig die Macht sichern. Prayut jedenfalls umgarnt den König. Nur so ist wohl zu erklären, dass er als amtierender Regierungschef sogar schon bei den Krönungsproben mitmarschierte - in der schwülen Hitze Bangkoks. Das war also eine Generalprobe im wahrsten Sinne des Wortes.



Aber wer weiß: wenn der neue König für etwas steht, dann für einen gewissen Hang zu Überraschungen. Jüngster Beweis: unmittelbar vor der Krönung hat er seine Lebensgefährtin Suthida in den Rang der Königin erhoben. Eher beiläufig wurde dabei bekannt, dass die beiden bereits verheiratet sind. Eine steile Karriere für die 40-Jährige: Sie war mal Stewardess, wurde dann Leibwächterin, später sogar zur Generalin ernannt. Und nun also Königin - an der Seite des neuen Königs von Thailand. An der Seite von Rama X.