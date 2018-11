Thanksgiving-Parade in New York.

Quelle: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa

Zehntausende haben bei eisigen Temperaturen die traditionelle Thanksgiving-Parade in New York verfolgt. 8.000 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete nehmen jedes Jahr an der Parade teil und führen Festwagen und riesige Ballons mit sich.



Bei klirrender Kälte von bis zu minus sieben Grad Celsius war es eine der kältesten Thanksgiving-Paraden, die in diesem Jahr zum 92. Mal von einer US-Kaufhauskette veranstaltet wurde.