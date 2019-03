«The Prodigy»-Frontmann Keith Flint. Archivbild

Quelle: Hugo Marie/EPA/dpa

Keith Flint, Frontmann der britischen Elektronik-Band The Prodigy, ist tot. Die Band bestätigte dies. Der 49-Jährige Sänger wurde Berichten zufolge am Morgen leblos in seinem Haus in der englischen Grafschaft Essex gefunden.



Zur Todesursache äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Von einem Verbrechen wird aber nicht ausgegangen. The Prodigy entstammte der Szene der illegalen Rave-Partys in London und kreierte eine einzigartige Mischung verschiedener Musikstile.