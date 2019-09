Kürzlich gab Neil Young - wie "The Who" vor 50 Jahren schon beim berühmten Woodstock-Festival dabei - bekannt, dass am 25. Oktober ein neues Album mit seiner Lieblings-Begleitband Crazy Horse erscheint. Schon eine Woche vorher veröffentlicht die 1976 in Los Angeles gegründete Softrock-Truppe Toto eine Platte mit alten, aber auch bisher unveröffentlichten Songs unter dem Titel "Old Is New". Und schließlich kommt am 1. November ein neues Werk von Jeff Lynne mit seinem Electric Light Orchestra auf den Markt.



"The Who", deren erste Hits schon weit über 50 Jahre zurückliegen, gehören zu den größten Bands der Rock-Historie - und sie gelten als wohl dienstälteste der Welt neben den Rolling Stones. "Wir sind jetzt alte Männer. Wir haben nicht mehr das gute Aussehen. Wir haben nicht mehr den Glamour", sagte Daltrey bei der Album-Ankündigung vor einigen Monaten. "Was uns bleibt, ist die Musik, und wir werden sie so frisch und kraftvoll wie immer präsentieren."