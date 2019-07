Als erstes müssen die Zuschauer in Avignon ihr komplettes Bargeld auf den Tisch legen. Nicht für die Eintrittskarte, sondern, um selber mitzuspielen, und zwar in einem Stück mit dem seltsamen Titel £¥€$, vier Währungszeichen, die sich als "Lies" (englisch für Lügen) lesen lassen. Etwas zögernd kramen die Zuschauer in ihren Portemonnaies, zählen ihre Scheine und kippen die Münzen auf den halbrunden Spieltisch, an dem sie je zu acht sitzen.