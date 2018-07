Sasha Waltz hat weder Plakate noch Flyer nötig. Die Choreografin und designierte Co-Leiterin des Berliner Staatsballetts zählt zu den Stars des Festivals. "Avignon gehört für mich zu den schönsten Festivals der Welt", sagt sie im ZDF-Interview. "Jedes Gebäude wird bespielt, innen oder außen. Man spürt eine unglaubliche Spannung in der Stadt. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre." Ihr Stück "Kreatur" ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Menschlichkeit und Solidarität in einer Welt, in der immer mehr Mauern errichtet werden. Es sind zunächst die Schutzwälle, die Menschen um sich selbst errichten, die keinen menschlichen Kontakt mehr zulassen. Auf der Bühne erscheinen die Tänzer in Kokons, die aus feinem Draht gesponnen sind und die sie nur zögerlich verlassen. Später tritt ein Stachelmonster auf, das die schutzlose, halbnackte Tänzergruppe so lange terrorisiert, bis diese ihre Angst überwindet und ihm gemeinsam das bedrohliche Wams vom Körper ziehen.