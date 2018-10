In der laufenden Spielzeit lebt die Volksbühne von Gastspielen. Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

In der Theatersaison 2019/20 will die Berliner Volksbühne den Zuschauern wieder ein vollständig eigenes Programm bieten. Dann werde es "ausschließlich Eigenproduktionen geben", kündigte Intendant Klaus Dörr an. Dörr, der nach der missglückten Intendanz von Chris Dercon als Interimschef berufen worden war, präsentierte die Pläne dem Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses.



Für die laufende Saison ist eine Mischung aus Gastspielen aus anderen Theatern und kurzfristigen Eigenproduktionen geplant.