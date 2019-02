Daniel Theis

Quelle: ap

Die Celtics konnten sich am Dienstag (Ortszeit) mit 112:109 (46:52) gegen Tabellennachbar Philadelphia 76ers durchsetzen. Der 26-jährige Daniel Theis erzielte sechs Punkte. Bostons Gordon Hayward war mit 26 Punkten der Topscorer der Partie. Die Celtics liegen mit einer Bilanz von 36 Siegen und 21 Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz in der Eastern Conference.



Liga-Neuling Moritz Wagner und die Los Angeles Lakers zogen derweil bei den Atlanta Hawks mit 113:117 (69:65) den Kürzeren. Der 21-jährige Berliner blieb ohne Punkte. Superstar LeBron James (28 Punkte/16 Assists/11 Rebounds) verbuchte ein Triple-Double. Die Kalifornier belegen nach der zweiten Niederlage in Folge den zehnten Platz im Westen.