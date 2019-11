Merkel wird von Staatsminister Jitendra Singh begrüßt.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Angela Merkel ist mit mehreren Ministern zu einem zweitägigen Besuch in Indien eingetroffen. Bei den Regierungskonsultationen in Neu Delhi sollen am Freitag viele Abkommen unterzeichnet werden. Es geht dabei auch um die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, nachhaltige Entwicklung sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen.



Merkel will den Technologie-Austausch mit Indien intensivieren. Es soll unter anderem um "Smart Cities, erneuerbare Energien und neue Formen der Mobilität" gehen, sagte sie in ihrem Videopodcast.