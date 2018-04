Ganz einig sind sie sich nicht. Der Deutsche Jagdverband (DJV) will den Wolf in das Bundesjagdgesetz aufnehmen - was nicht heißt, dass er gejagt wird: "Die meisten Tiere im Jagdrecht genießen ganzjährige Schonzeit", sagt Helmut Dammann-Tamke vom DJV. Die Jäger wollen erster Ansprechpartner sein und lehnen die Idee spezieller "Fang- und Entnahmetrupps" für Wölfe ab. Sie betonen, dass Wölfe sich stark vermehren, wodurch weniger die Wolfsdichte, aber ihre Ausbreitung schnell zunehmen werde. Hohe Zäune überall in der Landschaft könnten nicht die Lösung sein. "Akzeptanz wird man nur erreichen, wenn man dem Wolf klar macht, halte dich fern vom Menschen und seinen Nutztieren", sagt Dammann-Tamke. Dagegen lehnt der Bayerische Jagdverband die Übernahme des Wolfes in das Jagdrecht ab, wie auch der Ökologische Jagdverein (ÖJV) Brandenburg. "Unser Verein versteht vollkommen die Problemlage, warnt aber eindringlich davor, den Wolf als alleinigen Grund für die ökonomischen Schwierigkeiten zu brandmarken", erklärte der ÖJV im vergangenen Jahr.