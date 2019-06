Quelle: dpa

Denn unabhängig von der US-Agenda knüpft die EU mit fast allen anderen Teilen der Welt engere Handelsbeziehungen - dazu gehört auch Mexiko. Am Rande dürfte in Osaka auch Thema sein, wie man bei der auch von Kanzlerin Angela Merkel gewünschten Reform der Welthandelsorganisation (WTO) weiter vorgehen will. Jedenfalls wollen die anderen großen Industriestaaten nicht zusehen, wie Trump mit der Nichtbesetzung der amerikanischen Richterposten in den WTO-Schlichtungsstellen das wichtigste Instrument in der Überwachung des Welthandels langsam aushöhlt.