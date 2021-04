Der Kampf um Libyens Zukunft

Chaos und Gewalt in Libyen

Libyen ist nach dem Sturz und Tod des langjährigen Diktators Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ins Chaos abgerutscht. Der Bürgerkrieg drohte in jüngster Zeit zu eskalieren. Viele Menschen sind geflohen oder in Libyen in Lager eingepfercht und werden teils zu Kriegseinsätzen gezwungen. Die Berliner Libyen-Konferenz stimmte Beobachter vorsichtig optimistisch. Doch ob sie wirklich ein Durchbruch für eine friedliche Zukunft des zerrissenen Landes war, ist noch nicht entschieden.

Verschiedene ausländische Akteure unterstützen die rivalisierenden Machtzentren Libyens. Die Regierung im Osten des Landes wird von General Haftars Truppen gestützt und von Frankreich, Russland und arabischen Ländern wie Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gefördert. Die Türkei, Italien und Katar unterstützen die Regierung in Tripolis, die auch international Anerkennung erfährt.