"Das haben alle als Absage an ein Ministerium gewertet, aber so ganz eindeutig ist es nicht", sagt Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Kramp-Karrenbauer wolle raus aus der Defensive in der CDU. Da sei vieles schiefgelaufen. "Das ist eine Art Vorwärtsverteidigung", so Koll. Kramp-Karrenbauer wolle jetzt mit diesem Ministerium die große Bühne haben. Als Verteidigungsministerin wird sie Reden im Bundestag halten und in der Außenpolitik agieren. "Das heißt: Sie hat viel mehr Fläche, um sich zu präsentieren", sagt der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.