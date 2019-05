Rückblickend, so Waigel, sei es allerdings ein Fehler gewesen, den Menschen nicht klar gemacht zu haben, in welch verheerendem Zustand sich die Wirtschaft der DDR befunden habe. Außerdem bedauere er es, "dass wir die SED nicht verboten haben - eine Partei, die das Desaster verschuldet hat, die in so menschenverachtender Weise mit den Bürgern umgegangen ist." Harte Worte, die ihm auch heute viel Kritik einbringen. Doch er wehrt sich dagegen, den Prozess der Wiedervereinigung will er nicht schlecht reden.