Die britische Premierministerin Theresa May wird in Kürze den Aufschub des Brexits bei EU-Ratspräsident Donald Tusk beantragen. Das formelle Schreiben werde noch am heutigen Dienstag oder am Mittwoch verschickt, teilte Mays Büro in der 10 Downing Street mit. Wie groß der Zeitraum der Verschiebung nach dem Wunsch Mays sein solle, wurde nicht mitgeteilt. Der Vorsitzende des Unterhauses in London hatte der Regierung am Vortag mit einer Parlamentsregel aus dem 17. Jahrhundert ein drittes Votum über den Brexit-Vertrag verhagelt.