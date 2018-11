Jetzt ist der Deal da und keiner ist damit glücklich. Diese Einigung war alles was Theresa May oder egal wer schaffen konnte. Nina Schick, Politikberaterin von Rasmussen Global

Zumindest was das Misstrauensvotum angeht, scheint Mays Mantra bislang zu überzeugen: Mein Plan ist alternativlos. "Seit dem Brexit-Referendum gab es keine ehrliche politische Diskussion darüber, was die unvermeidlichen, schmerzhaften Kompromisse sein werden", erklärt Nina Schick, Politikberaterin von Rasmussen Global. "Jetzt ist der Deal da und keiner ist damit glücklich. Diese Einigung war alles was Theresa May oder egal wer schaffen konnte." Doch wie organisiert man eine Parlaments-Mehrheit für den so ungeliebten Brexit-Deal?