Theresa May muss Rebellen in ihrer Partei fürchten. Archivbild Quelle: Christopher Furlong/PA Wire/dpa

Die britische Labour-Partei befürwortet eine Zollunion mit der EU nach dem Brexit. Das sagte der Brexit-Experte der Oppositionspartei, Keir Starmer, in der BBC-Talkshow Andrew Marr. An diesem Montag will sich Labour-Chef Jeremy Corbyn dazu äußern.



Für Premierministerin Theresa May, die bisher eine Zollunion ausschließt, wird damit eine Niederlage im Parlament wahrscheinlicher. Auch Rebellen in ihrer Konservativen Partei wollen das Land per Gesetz eng an die EU-Zollunion binden.