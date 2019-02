Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen - und noch immer ist kein Konsens beim Austrittsvertrag in Sicht. "Die beiden Spitzenpolitiker waren sich einig, dass die Gespräche konstruktiv verliefen, und sie wiesen ihre beiden Teams an, die Optionen in einem positiven Geist zu prüfen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. In den nächsten Tagen werde man erneut Bilanz ziehen.