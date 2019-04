Theresa May während einer Fernsehansprache am 20.03.2019

Quelle: dpa

Zu ihrem "großen persönlichen Bedauern" sei es dem Vereinigten Königreich nicht möglich, aus der Europäischen Union am 29. März mit einem Abkommen auszuscheiden, sagte May am vergangenen Mittwoch. Es sei jetzt an der Zeit, dass das Parlament entscheide, wie es mit dem Brexit weitergehen solle.



Angesichts des heftigen Streits in London um den Brexit-Kurs hatte der EU-Gipfel der britischen Regierung am Donnerstag dann aber einen Aufschub gewährt. Nimmt das britische Parlament das von May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen diese Woche doch noch an, wird der Brexit auf den 22. Mai verschoben.