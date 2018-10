Erst spielen sie "Let's stick together" (Bryan Ferry) im Saal. Es klingt wie eine flehentliche Bitte. Zusammenhalten unter Konservativen in Großbritannien, das wäre mal was. In den vergangenen vier Tagen galt einmal mehr: drei Konservative, vier Meinungen zum Brexit. Von einem zweiten Referendum über das Abblasen des Brexit, den weichen Chequers Plan von Theresa May, zu einem harten Schnitt und einem simplen Freihandelsdeal mit der EU bis zu gar keinem Deal - alles wurde auf dem Parteitag diskutiert als müsste der Deal nicht in den nächsten zwei Wochen finalisiert werden.