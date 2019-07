In dieser Phase nehmen die Demütigungen zu, fast täglich. Ihr Kabinett zerfällt, ihre Partei sowieso, die Unabhängigkeitsbestrebungen, nicht nur in Schottland, gewinnen an Fahrt. Misstrauensvoten, Krise folgt auf Krise, Schicksalswoche auf Schicksalswoche. Pflichterfüllung einer Pfarrerstochter. Für die ihre Konservative Partei alles ist, sogar ihren Mann Philip hat sie auf einer Parteiveranstaltung kennengelernt. "Warum sie trotzdem weitergemacht hat?", fragt sich Matthew Parris. "Hartnäckigkeit, sie ist dickköpfig und sie will nicht, dass irgendjemand sie schlägt. Ehrgeiz. Außerdem ist sie nicht ohne Patriotismus.“