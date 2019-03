Sie hat ihren Rücktritt schon angedeutet. Kommt es dazu wäre eine erste Bilanz: Viel Vertrauen in die Politik ist verloren gegangen. Fast drei Jahre nach dem Referendum weiß immer noch keiner, was ihr Satz aus Anfangstagen bedeuten soll: "Brexit means Brexit". Wohin das Land will und kann - im besten Fall findet das Parlament endlich seine Stimme, und erreicht, was Theresa May nie gechafft hat: einen Kompromiss in Sachen Brexit, der eine Mehrheit findet. Nicht nur im Regierungsviertel in Westminster, sondern im ganzen Land. Zugegeben: eine Herkules-Aufgabe!