Yvette Cooper

Quelle: reuters

Auch Yvette Cooper von der oppositionellen Labour-Partei könnte im Streit um den Brexit und das Schicksal Großbritanniens zur herausragenden Gestalt werden. Die Abgeordnete will mit einem Antrag im Parlament einem "No Deal" einen Riegel vorschieben. Ihr Plan sieht vor, dass die Regierung den Brexit aufschieben muss, sollte sich bis zum 26. Februar keine Mehrheit für ein Austrittsabkommen finden. Würde ihr Antrag angenommen, wäre das ein erster Schritt in diese Richtung. Sie versuche, mit ihrem Antrag etwas Ruhe in die Streitereien um den Brexit zu bringen, schrieb die 49-Jährige kürzlich in der "Yorkshire Post". "Jeder schreit jeden an. Die Regierung scheint keinen klaren Plan zu haben, was man als nächstes machen könnte."