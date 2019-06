Ich hab‘ keine Demonstranten gesehen," so Trump bei seiner Pressekonferenz, "nur so'n kleines Grüppchen, das jemand aus politischen Gründen dahingestellt hat. Donald Trump zu den Anti-Trump-Protesten

Von all dem will der Staatsgast selbst überhaupt nichts mitbekommen haben. Also gab’s das auch gar nicht. "Ich hab‘ keine Demonstranten gesehen," so Trump bei seiner Pressekonferenz, "nur so'n kleines Grüppchen, das jemand aus politischen Gründen dahingestellt hat. Also Fake News." Ein wenig mehr Demut wäre schön gewesen, auch angeichts des historischen Anlasses an diesem Mittwoch in Portsmouth.



Vor 75 Jahren waren Briten, Amerikaner und Verbündete von der Südküste des Königreiches aufgebrochen, um Europa zu befreien und zu einen, nicht um es heute wieder aufzuspalten. So sehen es auch viele Veteranen. Und so ist die Bilanz dieses Staatsbesuchs in erster Linie nur für einen ausschließlich positiv - vollmundige Versprechen, all der königliche Pomp und dann noch das würdevolle Kriegsgedenken. Das sind Bilder, die Donald Trump wohl helfen werden im Wahlkampf in den USA.