Die Zitate in Anführungszeichen stammen von einem, der aus all dem die Rechtfertigung für einen gewalttätigen Widerstand ableitete - Anders Breivik, der Massenmörder von Norwegen, der am 22. Juli 2011 77 Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, ermordete. Aus der beschriebenen Geisteshaltung heraus richten auch anderswo Rechtsextreme ihre Waffen gegen Polizisten, Politiker, normale Bürger - so geschehen in Georgensmünd, in Köln oder im Sommer 2016 in München. Am Jahrestag des Breivik-Anschlags exekutierte der 18-jährige David S. im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen, vor allem Jugendliche, auch weil er den Stadtteil "von ausländischen Untermenschen" befreien wolle, wie er in einer Hetzschrift schrieb. S. war aus derselben Rippe geschnitzt wie Anders Breivik oder auch der rechtsterroristische NSU, dessen Netzwerk trotz der jüngsten Urteile längst nicht aufgeklärt ist.