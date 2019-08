Die Täter schreiben Pamphlete wie einst die RAF, von den 1.500 Seiten des Anders Breivik bis zu den vier Seiten des Patrick C.

In den USA, in Europa und auch in Deutschland gibt es Bewegungen, die das Gerede von einem sogenannten "Umvolkungsplan" befeuern, die mit ihren Tiraden mutwillig in Kauf nehmen, dass Personen in ihrem Dunstkreis zu Waffen greifen, um zu morden. Die Täter schreiben Pamphlete wie einst die RAF, von den 1.500 Seiten des Anders Breivik bis zu den vier Seiten des Patrick C. Sie werden auf Netz-Plattformen wie 8Chan verbreitet, kommentiert und geteilt.