Mir geht's beschissen. Warum fliegen wir nicht? Thomas-Cook-Passagier aus Köln

Entsprechend wütend und schockiert reagierten die Passagiere, die am Montagmorgen am Düsseldorfer Flughafen nicht zu ihren Reisezielen befördert worden sind. "Mir geht's beschissen.

Warum fliegen wir nicht?", sagte etwa der Kölner Dieter Lenzen, der am Montag zusammen mit seiner Partnerin nach Fuerteventura wollte.



"Wir wurden aus der Schlange gezogen. Wir fliegen nicht. Heute und morgen auf keinen Fall. Das war's mit dem Urlaub." Andere Reisende, die über Unternehmen außerhalb des Thomas-Cook-Konzerns gebucht hatten, konnten ihre Reise hingegen antreten.