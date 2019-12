Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Nach der Insolvenz von Thomas Cook droht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dem Versicherer Zurich mit juristischen Konsequenzen. Es geht um die Kosten für die Rückbeförderung der Thomas-Cook-Kunden. Diese müssten "on top" zur Obergrenze kommen, so Lambrecht. Es ginge dann insgesamt um 170 Millionen Euro, bekräftigte die Ministerin.



Per Gesetz liegt die Haftungsobergrenze pro Geschäftsjahr bei 110 Millionen Euro. Ob sie angehoben wird, ist noch nicht abschließend geklärt.