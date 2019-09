In vielen Urlaubsregionen sind Hoteliers und Tourismusorganisationen beunruhigt. Rund 50.000 Urlauber stecken in Griechenland fest, allein auf der Insel Kreta hatten 22.000 Kunden über Thomas Cook gebucht. Dort erwartet man ein Beben im Tourismussektor. "Das ist ein Erdbeben der Stärke sieben, und der Tsunami kommt erst noch", sagte etwa der Präsident des kretischen Tourismusverbands, Michalis Vlatakis, gegenüber griechischen Medien.



So hätten auf Kreta rund 70 Prozent aller Tourismusunternehmen Verträge mit Thomas Cook. Über Kreta hinaus ist der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Griechenlands überhaupt. Direkt oder indirekt trägt die Branche knapp ein Viertel zur Wirtschaftsleistung des Landes bei.



Auch in Zypern betrachtet man die Pleite als schweren Schlag für den Tourismus. Denn jährlich flogen über den Reiseriesen laut Staatsrundfunk RIK rund 250.000 Besucher auf die Mittelmeerinsel.