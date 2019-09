Wer eine Individualreise gebucht hat, hat es schwerer. Auch hier raten Experten, sich zunächst an den Reisedienstleister zu wenden. Sie befürchten aber, dass es nur wenig Aussicht auf Erfolg hat. Denn eine Versicherungshaftung bezieht sich nur auf Pauschalreisen mit einem Komplettangebot von An- und Abreise plus Unterkunft. Wer etwa eine Städtereise mit Eigenanreise gebucht hat, geht im Zweifel leer aus. Ebenso bei einer reinen Flugbuchung.



Voraussichtlich müssen Individualreisende ihren Rücktransport selbst organisieren und finanzieren, sagt Rechtsexpertin Simone Meisel von der Verbraucherzentrale. Reiserücktrittsversicherungen greifen in solchen Fällen in der Regel nicht. Trotzdem sollte man sich die Versicherungsbedingungen genau anschauen, um jede Möglichkeit auszuschöpfen.