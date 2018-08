Geraint Thomas ist Gesamtsieger der 105. Tour de France. Quelle: dpa

Triumphator Geraint Thomas war bei seiner "Tour d'Honneur" in bester Champagnerlaune: Während sich die erfolgsverwöhnten deutschen Radstars bei der 105. Tour de France mit einem Etappensieg John Degenkolbs begnügen mussten, feierte das britische Team Sky erneut. Diesmal jedoch trug der Waliser Thomas auf den Champs Elysees in Paris das Gelbe Trikot, er entthronte Titelverteidiger und Teamkollege Chris Froome.



Die letzte Etappe des wichtigsten Radrennens der Welt gewann der Norweger Alexander Kristoff nach 116 km in Paris auf dem Prachtboulevard Champs Elysees hauchdünn vor John Degenkolb. Degenkolb gelang auf dem neunten Abschnitt der einzige Tagessieg dieser Tour-Ausgabe für die mit hohen Erwartungen angetretenen deutschen Radprofis.